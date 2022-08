Um acidente esta sexta-feira no bairro de Mar Vista em Los Angeles deixou a atriz Anne Heche em estado crítico, confirmam vários meios de referência norte-americanos.

"Uma mulher adulta que se encontrava no interior do veículo foi levada para um hospital próximo em estado crítico", disse a equipa de paramédicos no local. A identidade da atriz não foi oficialmente divulgada, mas várias fontes confirmaram aos meios de comunicação social que se tratava da atriz Anne Heche.

O seu carro, que seguiria a alta velocidade, despistou-se e colidiu contra uma casa. O veículo incendiou-se e provocou também um incêndio na residência. A condutora, que será então a atriz, sofreu ferimentos de queimaduras e foi levada em estado crítico para o hospital. Alguns relatos dão conta de que a atriz poderia estar sob o efeito de álcool ou de outra substância.

Estiveram 59 bombeiros no local, que terão demorado mais de uma hora para conseguir apagar o fogo e resgatar a condutora.

O site TMZ relata que, antes do embate final, o carro terá também chocado com uma garagem de um prédio e antes que os residentes da zona conseguissem a ajudar a atriz, ela terá feito inversão de marcha e saído do local, acabando depois por embater no local onde o carro se incendiaria.

Anne Heche celebrizou-se por papéis em filmes como "6 Dias, 7 Noites", ao lado de Harrison Ford, "Donnie Brasco", "Vulcão" ou no remake de "Psycho", realizado por Gus Van Sant.

A atriz tem também inúmeros papéis em séries de televisão como "Gracie's Choice", Quantico" ou "Chicago P.D.".

A sua relação amorosa com Ellen Degeneres nos anos 90 despertou muita atenção mediática e Heche chegou a dizer que teve um impacto negativo na sua carreira, colocando-a "na lista negra". "Não fiz um filme de estúdio durante 10 anos", disse a atriz numa entrevista de 2021.