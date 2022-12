"O diretor de teatro Hamid Purazari e as atrizes Soheila Golestani e Faezeh Aeen foram libertados esta noite", anunciou a Isna.

Autoridades repreenderam as duas atrizes, que fizeram um vídeo no qual Soheila passeava num parque sem usar o véu e vestida de preto. No fim do vídeo, a atriz parava à frente de uma escada, onde a acompanhavam cinco homens e nove mulheres vestidas da mesma forma.

Uma onda de protestos propagou-se pelo Irão após a morte, em setembro passado, da jovem curda Mahsa Amini, detida pela polícia da moral por não usar o véu islâmico da forma tida como correta.