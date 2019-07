Em comunicado enviado à Lusa, a Sociedade Lusa de Espetáculos (SLE), empresa do grupo Braver, promotora do Somnii, informa que "por razões alheias a si mesma, não encontrou reunidas as condições para a apresentação e realização do espetáculo do artista Mastiksoul".

Este motivo, adianta, levou ao cancelamento da atuação do DJ e produtor nascido em Angola e que reside em Portugal há vários anos.

Mastiksoul chegou a ser anunciado como um dos artistas previstos para atuar sábado no palco principal do recinto instalado no areal da praia do Relógio daquela cidade do litoral do distrito de Coimbra.

A oitava edição do Somnii, sétima consecutiva na Figueira da Foz, começa sexta-feira, tendo como cabeças de cartaz, no palco principal, o DJ e produtor holandês Afrojack, número 8 do top 100 da DJ Mag e o sueco Alesso, especializado em house progressivo.

De acordo com informação disponibilizada pela organização do festival, Afrojack tem atuação agendada para as 17:30 e Alesso sobe ao palco às 21:30, num primeiro dia que conta ainda com Olga Ryazanova, Vigel, Fedde le Grand, Radical Redemption e, a fechar a noite, os dj residentes Rich & Mendes.

Este ano o Somnii estreia um palco secundário, dedicado a projetos de hip hop e trap nacionais, cujo cartaz, sexta-feira, entre as 15:00 e as 19:00, conta com Geeks Are, Spliff, Valas e Dealema.