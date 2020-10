A edição do passado sábado, dia 17 de outubro, do programa "VivaVida", da TVI, contou com a presença de Cristina Ferreira e do ator Rodrigo Paganelli. Ao contrário das semanas anteriores, o formato apresentador por Ruben Rua e Helena Coelho não liderou audiências.

Este sábado, "VivaVida" registou 14,2% de share e 4,7% de rating, batendo o recorde negativo de share desde a estreia. No mesmo horário, "E-Especial" somou 14,4% de share, conquistando, em média, mais 6200 espectadores.