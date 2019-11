A concretização do desejo e da vontade que as cantoras Aurea e Marisa Liz (Amor Electro) tinham de cantar juntas materializou-se em “9”, álbum do projeto a que decidiram chamar Elas e que é editado hoje.

Aurea e Marisa Liz conhecem-se há quase dez anos: “A Marisa foi a primeira pessoa que eu conheci no meio [musical] e fomo-nos aproximando, obviamente o The Voice [concurso de talentos da RTP no qual ambas são mentoras] ajudou muito, e sempre sentimos essa vontade de partilhar música e chegou finalmente a altura, achámos que era a altura ideal”, recordou Aurea em declarações à agência Lusa.

Marisa Liz reforça a vontade que ambas sentiam “de fazer um disco juntas, de cantar juntas”.

Com estilos musicais distintos, Aurea mais ligada à soul e Marisa Liz, através dos Amor Electro, à pop-rock, não definiram logo que conceito teria o projeto ou que temas iriam cantar.

“O conceito passa por músicas de que nós gostamos. Não fomos para um conceito de ‘vamos fazer um disco rock, ou um disco soul ou um disco pop, vamos fazer um disco delas’ e foi isso que aconteceu. Sabíamos que o queríamos fazer juntas, sabíamos que compositores é que queríamos convidar e começámos a pedir alguns originais. Aqueles que quisemos incluir no disco e que tinham que ver com as duas, que as duas sentimos, entram no disco”, contou Marisa Liz.

O alinhamento de “9” inclui nove temas, cinco dos quais originais – compostos por Afonso Cabral, Jorge Cruz, Márcio Silva e Tiago Machado - e quatro versões: “Ouvi Dizer” (Ornatos Violeta), “Glory Box” (Portishead), “Inquietação” (José Mário Branco) e “Natural Woman” (Aretha Franklin).