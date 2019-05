A viagem até à década de noventa continuou com "Get Down" e "Show Me The Meaning" - a cada tema, a euforia do público ia aumentado e as memórias da adolescência iam sendo recordadas ao ouvido dos amigos ou da cara metade.

Depois um salto temporal, até ao início do século XXI, com "Incomplete", um dos últimos grandes sucessos do grupo. No alinhamento seguiu-se "Undone", "More Than That" e "Chances", tema escrito por Ryan Tedder e Shawn Mendes.

Em jeito de medley, "Shape of my Heart" e "Drowning" serviram de aquecimento para “Quit Playing Games (With My Heart)", que garantiu a primeira grande ovação da noite. Sem tempo a perder, os Backstreet Boys foram diretos ao coração dos fãs com “As Long as You Love Me”, tema que serviu para alguns casais trocarem abraços, beijos e sorrisos.

créditos: Tiago David

Pelo meio da viagem e pela primeira vez na história da banda - segundo os cantores -, os músicos trocaram de roupa em palco, atirando algumas peças para o público do golden circle.

"Breathe", do novo disco, "Don't Want To Lose You Now", "I'll Never Break You Heart" e "All I Have To Give" abriram caminho para um dos momentos da noite: em "Everbody", os milhares de fãs juntaram-se a uma só voz à banda e a euforia foi total. A letra de um dos maiores sucessos do grupo continua bem presente na memória de todos e ninguém poupou a voz.

Sem acusar cansaço, a festa continuou com "We've Got It Goin On", "That's The Way I Like it" e "Get Another Boyfriend". Para a despedida ficam mais dois grandes hits, "The One" e, claro, "I Want It That Way", que foi celebrado pela multidão.

Para o encore ficou guardado "Don't Go Breaking My Heart", de "ADN" e "Larger Than Life". Os dois temas garantiram um final que vai ficar na memória dos fãs, que cantaram até falhar a voz.

Durante quase duas horas, os Backstreet Boys levaram os admiradores até aos anos 90 e todos voltaram a ser adolescentes. No final, os sorrisos não deixavam margem para dúvidas: as memórias do final do século XX são boas e é sempre bom recordá-las com música.