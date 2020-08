Desde o início de agosto que estão proibidas as festas em Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo a BBC, no início do mês o autarca local frisou que não era permitida a realização de eventos "públicos ou privados" entre pessoas de agregados familiares diferentes.

Mas Justin Bieber e Hailey Bieber não seguiram as indicações. Segundo a imprensa norte-americana, o casal deu uma festa de aniversário em sua casa, em Los Angeles, para homenagear a cantora Justine Skye.

A festa privada contou com vários convidados, como Kylie e Kendall Jenner, Winnie Harlow, Jaden Smith e Luka Sabbat. De acordo com o Daily Mail, os participantes da festa não respeitaram as regras de segurança, nem o distanciamento social. "Não foi um baile de máscaras", frisa a publicação.

Veja algumas das fotografias partilhadas nas redes sociais: