A exposição – a primeira do artista português em Paris - combina imagens inéditas com fotografias já exibidas na Galeria Módulo, em Lisboa, e apresenta um diálogo com duas obras do escultor Hans Kooi, criador da arte cinética, representado pela galeria Denise René.

“Ballet Mécanique”, como é intitulada a exposição patente até 28 de maio, é um ensaio acerca do modo como o tempo afeta a construção da imagem fotográfica.

A mostra é uma homenagem ao filme experimental criado por Fernand Léger (1924), intitulado “Ce ballet mécanique”, com finalidades de pesquisa do dispositivo cinematográfico que ilustra a intenção de transfiguração do tempo e movimento.

Fernando Marante foi um dos vencedores, em 2019, do prémio Carte Blanche — Étudiants atribuído pela Paris Foto, uma das maiores feiras internacionais de fotografia.

Na sua pesquisa, Fernando Marante “procura demonstrar visualmente que a existência é apenas uma especulação, uma imagem que não é visível entre dois tempos”, indica um texto da galeria parisiense.

“Pelo movimento, o artista usa o tempo como um instrumento para jogar formalmente sobre a variação, a multiplicação e a adição, a contração e a distensão, a acumulação e a desagregação”, acrescenta.

O movimento, a duração e a acumulação são manifestações do tempo, que se esvai na voracidade, desenrolada num fio perpétuo de momentos “presentes”, considera o autor.

Nestes trabalhos, o artista interroga-se ainda sobre “como encontrar imagens que supomos que existem entre os bocados da existência que nos oferece mediante os instantâneos?”.

Para dar realidade ao seu processo, Fernando Marante cria dispositivos para induzir o movimento feitos de pedaços de papel, plástico, vidro, cabos metálicos ou lâmpadas, motores elétricos, ventiladores e até o seu próprio corpo.

Durante este processo, espera finalmente a produção de uma imagem totalmente imprevisível, resultado de várias variáveis incontroláveis, às quais chama de “imagens-hipótese”.

Fernando Marante explora a arte cinética e as suas técnicas, criando uma pós-fotografia “que se aproxima dos materiais e questiona a mecânica da visibilidade, explorando o que resta do possível e do desejado”.

Nascido em 1973, Fernando Marante é um artista visual cujo trabalho tem explorado os efeitos do tempo na construção da imagem fotográfica.

Estudou no Ar.Co Centro de Arte e Comunicação Visual, em Lisboa, entre 2013 e 2019, e vive e trabalha também na capital.