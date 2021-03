"Festival Eurovisão da Canção: A História dos Fire Saga", comédia sobre o concurso, estreou-se em junho de 2020 na Netflix. A banda sonora do filme com Will Ferrell estava nomeada para Melhor Banda Sonora para um Meio Visual nos Grammys Awards, tendo perdido o galardão para "Jojo Rabbit" - Taika Waititi foi a responsável pela banda sonora do filme.

“Amar pelos dois”, tema composto por Luísa Sobral e cantado pelo irmão, Salvador Sobral, faz parte da banda sonora do filme “Festival Eurovisão da Canção: A História dos Fire Saga”. O tema do artista português era a única canção que esteve a concurso a fazer parte do alinhamento da produção, pelo menos na sua versão original.

Além de "Festival Eurovisão da Canção: A História dos Fire Saga" e de "Jojo Rabbit", concorriam ainda na categoria de Melhor Banda Sonora para um Meio Visual os filmes "Frozen 2", "Bill & Ted Face the Music" e "A Beautiful Day in the Neighbourhood".

A canção interpretada por Salvador Sobral e composta por Luísa Sobral venceu a edição de 2017 do Festival Eurovisão da Canção. O músico português também fez parte do elenco de "Festival Eurovisão da Canção: A História dos Fire Saga".