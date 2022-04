Barbara Pravi atua em Lisboa, no Teatro Tivoli, a 25 de abril. No dia seguinte, a francesa apresenta-se na Casa da Música, no Porto. Veja a entrevista no vídeo.

Em plena quinta-feira, na manhã do dia 14 abril, contámos a uma das mais promissoras vozes da França que a sua primeira atuação em palcos lusitanos decorrerá no dia da Revolução dos Cravos, a 25 de abril. Foi o ponto de partida para a conversa com Barbara Pravi, internacionalmente conhecida pela sua participação no Festival da Eurovisão de 2021. Ao som de ‘Voilà’, a artista encantou os portugueses que a elegeram como a grande vencedora daquela edição, atribuindo-lhe a pontuação máxima na grande final. "Comecei a compreender as minhas raízes ao participar na Eurovisão", contou Pravi ao recordar o seu avô nascido no Irão. “Ele disse, ontem à noite, que quando veio para Paris, não é a mesma Paris que conheço hoje. Havia trabalho para toda a gente e em todo o lado. E agora já não é assim. (...) Tudo o que eu sei é que se o meu avô viesse para a França de hoje talvez eu nem sequer nascesse", frisou. Ao partilhar um pouco sobre o seu processo de criação, a cantora sublinhou que quando escreve, vê imagens. “E isso é, provavelmente, o que me ajuda quando estou a cantar no palco. (...) É como um filme, mesmo”, explica. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram