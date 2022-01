Esta terça-feira, dia 25 de janeiro, o canal anunciou que Bárbara Tinoco vai juntar-se a Fernando Daniel, Carolina Deslandes e Carlão no painel de mentores do "The Voice Kids", da RTP1.

"Secretamente sempre quis ser mentora do 'The Voice'. Toda a vida que eu tenho e adoro começou um dia neste palco e agora sinto-me sortuda por ser mentora no formato Kids", confessa a artista, em comunicado.

Para Fernando Daniel, que está de regresso como mentor, o programa é "um desafio que mudou a minha vida, é sem dúvida um formato que ultrapassa tudo o que já foi visto". "Estou muito feliz por estar de volta", frisa..

Carolina Deslandes também está de regresso e admite que “vai voltar sempre”. "Todas as oportunidades de ensinar, são também oportunidades para aprender. Aprendo muito aqui e sou muito feliz. Acredito que juntos fazemos um dos melhores programas da televisão portuguesa”, confessa.

Já Carlão, que estreou como mentor na edição passada, admite que “fazer parte da família 'The Voice Kids' é um privilégio, vivi momentos emocionantes": "Este programa muda vidas".

Marisa Liz também enviou uma mensagem especial e de boas-vindas à nova mentora. "É um prazer fazer parte da família 'The Voice' desde 2014, que tem vindo a crescer e fico muito contente por poder acompanhar o crescimento de ex-concorrentes que estão a dar cartas no mundo da música. Bem-vinda Bárbara Tinoco e cuida bem da minha cadeira no Kids. Eu estarei concentrada e entusiasmada a preparar o novo caminho que tenho pela frente! Venha o novo ano cheio de mudanças que aquecem o coração", sublinhou.