"Para o ano tenho os meus primeiros Coliseus, em 2021", contou Bárbara Tinoco ao SAPO Mag. A jovem cantora vai estrear-se no palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 13 de novembro de 2021, e no dia 20 desse mês atua no Coliseu do Porto AGEAS.

"Os meus managers são loucos e este foi o expoente máximo da sua loucura ... Mas pronto muito feliz por poder convidar-vos para o meu primeiro Coliseu em 2021", acrescentou a artista nas redes sociais. Os bilhetes para os concertos já estão à venda nos locais habituais.

"Não imaginava nada disto, nem imagina isto quando participei no programa. Estou muito entusiasmada", frisou a artista em conversa com o SAPO Mag.

Antes do concertos nos Coliseus, Bárbara Tinoco vai subir ao palco da Casa da Música, no Porto, no dia 25 de março. "Vamos anunciar mais uma data na Casa da Música porque o primeiro concerto está esgotado", contou a cantora.