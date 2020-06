Bono, vocalista dos U2, desafiou vários artistas para criar uma nova versão de "Beautiful Day". A adaptação do sucesso da banda irlandesa foi revelada durante uma cerimónia do YouTube em honra dos alunos que se formaram este ano.

A nova versão contou com remistura de Finneas, irmão de Billie Eilis, e com a participação de algumas das "mais extraordinárias vozes do planeta", frisou Bono. Chris Martin, Camila Cabello, Ty Dolla $ign, Tove Lo e Khalid são alguns dos músicos que se juntaram à iniciativa.

Além da nova versão do tema, Bono deixou ainda uma mensagem no vídeo. "Sempre acreditei que a América não é apenas um país, é uma ideia, um sonho que pertence ao mundo inteiro", frisou.

"Nos tempos que correm, o mundo tem sido recordado de que a América é uma ideia que nem sequer pertence a muitos norte-americanos. Para muitos americanos negros, a tocha da Liberdade não é um sinal de esperança. É uma luz apontada à cara", acrescentou.

Veja o vídeo: