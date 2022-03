Depois da primeira edição com Diogo Piçarra, o "The Emergente Show" regressou ao Emergente Centro Cultural, em Marco de Canaveses, com a atriz Sónia Balacó e Edmundo Inácio, finalista de "The Voice Portugal", da RTP1, como artistas convidados.

Sónia Balacó estreou-se como atriz na série "Jornalistas", da SIC. A atriz fez parte de projetos como "Mulheres de Abril", "Filhos do Rock", "Variações", "Último a Sair", entre outros.

Com um estilo que vai da música tradicional ao rock, Edmundo Inácio foi um dos protagonistas da nona edição de "The Voice Portugal", da RTP1. Da Prova Cega à final, sempre com o apoio do mentor Diogo Piçarra, o concorrente do programa de talentos surpreendeu e conquistou os espectadores.

No palco, o cantor interpretou temas de Amália Rodrigues, António Variações ou de Fernando Tordo. Edmundo Inácio também surpreendeu ao fazer versões de canções de Tony Carreira e Ágata.