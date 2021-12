As declarações de Ben Affleck numa entrevista a Howard Stern na terça-feira em que parecia associar os problemas no casamento com Jennifer Garner ao seu alcoolismo causaram bastante impacto mediático e estão a refletir-se negativamente na sua imagem.

Esta quarta-feira, o ator esteve no talk-show noturno do seu amigo Jimmy Kimmel e o seu desconforto era tão evidente que a conversa convencional bem disposta sobre o seu novo filme "The Tender Heart" só durou um minuto antes de abordar o assunto e dizer que as suas palavras foram mal interpretadas e que o que passou foi “exatamente o oposto do que tinha dito”.

Ben Affleck começou por esclarecer que o tema do filme fez com que a entrevista de duas horas se focasse bastante na sua vida pessoal, nomeadamente o casamento com Jennifer Garner entre 2005 e 2015, e os três filhos.

"Falámos bastante sobre a minha família, divórcio e alcoolismo, lutar com coisas reais, como se tem de ser responsável e carinhoso, como trabalhei com a minha ex-mulher, como estou tão orgulhoso de como trabalhamos juntos pelos nossos filhos, o melhor que podemos para eles", explicou a Jimmy Kimmel.

Ben Affleck e Jennifer Garner

Ben Affleck acrescentou que ficou bastante satisfeito com a entrevista a Howard Stern e até pensou que devia fazer mais "coisas honestas, exploratórias e de autoavaliação". Até que começaram a chegar os alertas do Twitter sobre as reações.

"Vi que um desses 'sites' tinha feito a coisa do 'click bait' - 'Não vão acreditar no que ele disse, cliquem nisto, venham ao nosso 'site''. Fui ver e eles tinham literalmente pegado na conversa que tinha tido de duas horas e fizeram parecer que estava a dizer exatamente o oposto do que tinha dito", recordou.

"Tinha dito o quanto respeito tínhamos um pelo outro, o quanto nos importávamos um com o outro, com os nossos filhos, os colocávamos sempre em primeiro lugar", defendeu-se, antes de lamentar que o que recebeu atenção mediática "dizia que eu tinha culpado a minha ex-mulher pelo meu alcoolismo, que estava preso neste casamento, fez-me parecer o homem mais insensível, estúpido e horrível".

Ben Affleck foi rápido a acrescentar que percebe como surgem estas situações e não se importa de ser transformado em memes, mas em relação aos filhos tem de “traçar uma linha e ser claro”.

"Não é verdade. Não acredito nisso [que Jennifer Garner seja a culpada do seu alcoolismo]. É exatamente o oposto de quem sou, do que acredito. E nunca quero que os meus filhos acreditem que diria uma palavra negativa sobre a sua mãe. Fiquei magoado".

Jimmy Kimmel regressou ao assunto no final da entrevista: "É ótimo ver-te. Lamento que tivesses de lidar com essas coisas. Para de dar entrevistas. Vem apenas aqui, nunca falamos de nada interessante".

"Não me tentes", respondeu o ator a rir.

