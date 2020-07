Segundo a organização, o evento, que começou na semana passada, conta com mais de 40 participantes de nove países.

O festival é dirigido a alunos de violino, viola, violoncelo, flauta, clarinete, piano, guitarra e canto, a partir dos 13 anos, sendo que, para os mais novos (entre os 9 e os 12 anos), foi preparada uma versão júnior.

O corpo docente do festival conta com músicos com carreiras internacionais como Inês Andrade e Edoardo Carpenedo (piano), Rui Ferreira (clarinete), Margarida Quítalo (flauta), Erica Carpenedo (violino), Yoni Battat (viola), Gracie Keith (violoncelo), Diogo Andrade (guitarra) e António Lourenço Menezes (canto).

Durante a iniciativa, os participantes "vão poder estudar com músicos consagrados, participar em palestras e ‘workshops' com temas muito diversificados e pertinentes para os músicos nos dias de hoje, que vão desde as histórias e características mais fascinantes do repertório, à tecnologia da música e técnicas de gravação, apresentarem-se em ensembles e concertos virtuais que serão apresentados na página do Facebook do ‘Bendada Music Fest' e, mais tarde, na Bendada e em vários locais do concelho do Sabugal, quando for seguro fazê-lo", segundo a organização.