Nas suas redes sociais, Benjamin Clementine revelou que teve de ir às urgências quatro vezes no último mês, frisando que não aguentava mais. "Aparentemente estou de boa saúde, mas não me sinto bem. O meu coração não está bem", escreveu na sua conta no Instagram.

Esta segunda-feira, dia 3 de maio, nas redes sociais a família adiantou que o músico britânico está a ser acompanhado por profissionais de saúde.

"Obrigada pelas vossas mensagens de apoio para o Benjamin. Ele está em Inglaterra, a ser tratado por profissionais e pela sua família. Quando estiver melhor, voltará para partilhar mais coisas convosco", escreveu a família em comunicado publicado no Instagram.

