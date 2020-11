O músico Fernando Daniel é o vencedor da categoria Best Portuguese Act dos prémios europeus de música do canal de televisão MTV, ao qual estavam também nomeados Bárbara Bandeira, Bispo, Dino D’Santiago e Diogo Piçarra.

O cantor português venceu o galardão nacional pelo segundo consecutivo - em 2019, em Sevilha, Fernando Daniel conquistou também o MTV EMAs de Best Portuguese Act.

A escolha dos vencedores das categorias regionais, de cada país onde o canal é transmitido, é feita online pelos fãs.

Os vencedores dos EMA, os prémios europeus de música do canal televisivo MTV, são conhecidos hoje numa cerimónia que deveria acontecer repartida entre Budapeste e Londres, mas será apenas virtual, por causa da pandemia da COVID-19.

Pela primeira vez na história dos prémios, a cerimónia terá apenas transmissão televisiva, mas será uma "celebração global", como refere o canal de música, com gravações em várias partes do mundo, em particular na Hungria.

Estão previstas atuações de, entre outros, David Guetta, Sam Smith, Maluma, Alicia Keys e Karol G.

Este ano, é Lady Gaga quem lidera as nomeações aos MTV EMA com indicações em sete categorias, incluindo Melhor Artista, Melhor Pop, Melhor Vídeo, Melhor Canção e Melhor Colaboração, estas três últimas com o tema “Rain on Me”, um dueto com Ariana Grande.

Lady Gaga disputa a categoria de Melhor Vídeo com Billie Eilish (“everything i wanted”), Cardi B (“WAP” com Megan Thee Stallion), DJ Khaled (“POPSTAR” com Drake), Karol G (“Tusa” com Nicki Minaj), Taylor Swift (“The Man”) e The Weeknd (“Blinding Lights”).

A “sensação da K-Pop” BTS e o “galático” Justin Bieber reúnem cinco nomeações cada, em categorias como Melhor Pop e Maiores Fãs.