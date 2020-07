Este fim de semana, a Parkwood Entertainment e o Disney+ revelaram o novo trailer e o poster de "Black Is King", o filme de Beyoncé. A produção baseada na banda sonora do remake do grande clássico da animação "Rei Leão"estreia a 31 de julho.

Filmando em vários locais, como Nova Iorque, Los Angeles, África do Sul ou Londres, o filme centra-se em exemplos de sucesso e pretende ajudar os "jovens reis e rainhas de hoje" a encontrarem as "suas próprias coroas".

No vídeo revelado, além da artista, aparecem outras estrelas, como Jay Z, a cantora Kelly Rowland, Tina Knowles (mãe de Beyoncé), Lupita Nyong'o ou a modelo Naomi Campbell.

O filme contra com produção executiva de Beyoncé, que trabalhou, por exemplo, com Emmanuel Adjei, Blitz Bazawule, Pierre Debusschere e Ibra Ake.

Veja o trailer:

Além da distribuição através do serviço de streaming, "Black Is King" vai estrear no continente africano (África do Sul, Nigéria, Gana, Etiópia, Namíbia, Camarões, Libéria, Burundi, Senegal, Togo, Somália, Benin, Congo, Quênia, Costa do Marfim, Zimbábue, Malawi, Gabão e Cabo Verde), onde não é possível assistir aos conteúdos da plataforma.

A Disney+, serviço de 'streaming' dedicado a filmes e programas da Disney, Pixar e star Wars, entre outros, vai entrar em mais oito países europeus, incluindo Portugal, a 15 de setembro.

O serviço da Disney+ permite aos pais definirem perfis infantis, para que as crianças naveguem de forma intuitiva e tenham acesso a conteúdo apropriado para a sua faixa etária.

O preço do serviço em Portugal será de 6,99 euros por mês e 69,99€ pela subscrição anual.