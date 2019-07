Beyoncé disse que o álbum de 27 faixas, que ela própria concebeu e produziu, é "uma carta de amor à África". O disco contou com a participação de muitos artistas africanos e com a colaboração de uma longa lista de estrelas, entre elas o seu marido Jay-Z, Kendrick Lamar, o seu companheiro de elenco Donald Glover, Pharrell Williams e a sua filha Ivy Carter, de sete anos.

"Queria ser autêntica com a beleza da música africana", disse Beyoncé, que dá voz a Nala no novo filme da Disney, ao programa da ABC "Good Morning America".

"The Gift", que não faz parte da banda sonora oficial do filme, inclui uma versão da famosa canção de Elton John "Can You Feel the Love Tonight?", interpretada por Beyoncé e Glover - que dá voz a Simba no filme.

Elton John também aparece na banda sonora do filme, que estreia 25 anos depois do original, com uma nova canção chamada "Never Too Late".