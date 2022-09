Cantora, compositora, multi- instrumentista e ativista, Bia Ferreira é a voz da "MMP - Música de Mulher Preta". Nascida em Minas Gerais, no Brasil, usa a sua música como forma de ativismo, onde temas como o feminismo, anti-racismo e LGBTfobia compõem as suas letras.

No dia 10 de setembro, às 21h30, a artista vai subir ao palco do B.Leza, em Lisboa. Os bilhetes já se encontram à venda por 15 euros. "Os seus concertos são muito mais que apenas música: são um espaço de esclarecimento, provocação, motivação e de luta por aquilo em que acredita", sublinha a promotora.

No início do mês, a artista atuou na Festa do Avante.

Bia Ferreira começou a sua carreira em 2009, com apenas 15 anos. "Cota Não É Esmola" e "Não Precisa Ser Amélia" foram os primeiros singles da artista editados em 2011. De "Igreja Lesbiteriana, Um Chamado", de 2019, o primeiro álbum da artista, saíram os temas "De Dentro do AP" e "Boto Fé".