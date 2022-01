Obras da brasileira Sandra Lima e Silva e da portuguesa Fátima Sardinha foram escolhidas para a nona edição da Bienal Internacional de Arte de Pequim, China, que arrancou na terça-feira.

Segundo a organização, o comité de curadores da bienal selecionou mais de 700 obras de 573 artistas vindos de 117 países e regiões, incluindo pinturas, esculturas, instalações e vídeos.

A lista incluiu ‘Let's Celebrate! We Are, Once again, Pangea!’, da pintora Sandra Lima e Silva, e ‘Love Song’, da artista visual Fátima Sardinha.

Segundo a página de Sandra Lima e Silva, esta é a quarta vez que a brasileira é selecionada para a Bienal Internacional de Arte de Pequim.

Fátima Sardinha escreveu nas redes sociais que a pintura ‘Love Song’ procura exprimir “a constante necessidade do amor dos outros”, algo “ainda mais essencial nos tempos atuais” de pandemia.

As obras da edição de 2022 vão estar em exposição no Museu Nacional de Arte da China até 15 de fevereiro.

O tema escolhido para este ano foi “A Luz da Vida”, que procurou refletir tanto a luta contra a pandemia da COVID-19 como os Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022, que começam na capital chinesa em 4 de fevereiro.