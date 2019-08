Os norte-americanos Big Thief atuam em fevereiro em Portugal, com concertos no dia 17 no LAV, em Lisboa, e no dia seguinte no Hard Club, no Porto,.

Este será um regresso do grupo de Adrianne Lenker e Buck Meek a solo português depois de ter passado este ano pelo festival NOS Primavera Sound, no Porto, e no ano passado pelo Vodafone Paredes de Coura. Formados em 2015 em Brooklyn, os Big Thief editaram em maio passado o terceiro álbum, "U.F.O.F", e preparam-se para editar em outubro um novo registo, "Two Hands", gravado ao vivo "nos terrenos áridos de El Paso, Texas". De acordo com a promotora, um euro de cada bilhete comprado reverterá para "o programa de orquestra musical para crianças em situação de emergência e apoio comunitário para refugiados" do projeto HangarMusik.