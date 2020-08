A bilheteira do Teatro da Politécnica, em Lisboa, vai reabrir na segunda-feira, três dias antes do retomar das encenações teatrais pelos Artistas Unidos, com o monólogo “Uma Solidão Demasiado Ruidosa”, por António Simão.

A peça fica em cena até 19 de setembro, entre as terças-feiras e sábados, seguindo depois para Almada e para o Cacém. Nos dias antes da estreia de "Uma Solidão Demasiado Ruidosa", a bilheteira do Teatro da Politécnica vai funcionar entre as 17h00 e as 20h00, sendo que a partir de dia 27 estará aberta a partir de uma hora antes da sessão e até ao seu final. A lotação, segundo comunicado dos Artistas Unidos, será "muito reduzida", devido às limitações impostas pela pandemia de COVID-19.