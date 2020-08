O novo recurso, que surge depois de o comediante perder um anterior em dezembro no Supremo Tribunal da Pensilvânia, garante que o júri do seu julgamento nunca deveria ter ouvido o antigo depoimento de Cosby aos procuradores, em que ele disse ter administrado o sedativo e hipnótico Quaaludes para mulheres pelas quais ele estava sexualmente interessado.

Os procuradores prometeram a Cosby que ele nunca seria acusado, disseram os seus advogados no recurso apresentado na terça-feira.

Eles também indicam que isso aconteceu "há décadas" e que não está relacionado nem é comparável com os crimes pelos quais ele foi julgado.

Os seus defensores também apontam que o juiz Steven O'Neill nunca deveria ter permitido o testemunho de cinco outras mulheres - além da acusadora, Andrea Constand - que disseram ter sofrido abusos em encontros com o ator ocorridos há anos.

Eles afirmam que como resultado desses depoimentos, Cosby foi julgado como se fosse um "predador" sexual, sem presunção de inocência, e não pelos crimes de que foi acusado, mas pela sua conduta anterior.

O porta-voz de Cosby, Andrew Wyatt, disse à AFP que o ator não comentará sobre o seu novo recurso.

O popular comediante de 83 anos, que rompeu as barreiras raciais com o seu papel de pai e médico na série de sucesso "The Cosby Show" (1984-1992), foi condenado em 2018 por drogar e agredir sexualmente Andrea Constand na sua mansão na Filadélfia.

Foi o primeiro julgamento de uma celebridade e o primeiro veredicto de culpado por agressão sexual desde o início do movimento #MeToo.

Apesar de mais de 60 mulheres terem acusado Cosby de agressão sexual, ele só foi julgado sob a queixa de Constand, já que a prescrição já havia sido aprovada nos outros casos.

Um julgamento anterior em junho de 2017 terminou em anulação depois de o júri não ter conseguido chegar a um veredicto unânime.

Uma dúzia de mulheres que afirmam ter sido vítimas de Cosby entraram com processos civis contra o ator, na tentativa de indemnização por danos.