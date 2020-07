Depois de vários dias a lançar pistas, Billie Eilish lançou na noite desta quinta-feira, dia 30 de julho, o seu novo single, "My Future". O tema conta com um videoclip, em animação, criado por Andrew Onorato.

Num e-mail enviado aos fãs, a jovem artista frisou que "My Future" é "uma canção muito pessoal e especial". "[A canção] ganhou todo um outro significado no contexto daquilo que se está a passar no mundo", acrescentou.

"My Future" é o primeira tema de Billie Eilish desde "No time to die", lançado em fevereiro 2020.

Veja o vídeo: