Billie Eilish foi desafiada pela empresa criadora do jogo "Just Dance 2020" a pregar uma partida aos fãs. Para promover o jogo, que inclui o tema "bad guy" na playlist, foram convidados oito jogadores para dançar o single da jovem artista.

Durante o evento, Billie Eilish apareceu de surpresa no meio do jogo. O vídeo do momento foi partilhado no Youtube e soma mais de um milhão de visualizações.

Veja o vídeo: