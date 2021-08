Com agosto a chegar ao fim, o Spotify revelou oficialmente as canções mais tocadas deste verão, tanto em Portugal como a nível global. A nível nacional, "Bipolar" de Mc Davi, Mc Pedrinho, Mc Don Juan é o tema mais tocado, estando presente na playlist "Verão 2021" do Spotify.

Além de "Bipolar", as canções preferidas dos portugueses neste verão foram "good 4 u", de Olivia Rodrigo, que ocupou o segundo lugar do top de Portugal, e "Beggin", dos vencedores do Festival da Eurovisão, Måneskin, na terceira posição. Em quarto lugar ficou "Tipo Gin - Ao Vivo", de MC Kevin o Chris e “MONTERO (Call Me By Your Name)", de Lil Nas X chegou ao quinto lugar.

Já a nível global, “good 4 u” conquistou o primeiro lugar. "Olivia Rodrigo é considerada a artista do verão a nível global graças a 'good 4 u'. A música, lançada a 15 de maio deste ano, tornou-se um êxito e atingiu os 574 milhões de streams em todo o mundo apenas entre 29 de maio e 22 de agosto e, por este motivo, tornou-se a música número um do Top Global de músicas de verão do Spotify", adianta o sevriço de streaming.

"O facto de 'good 4 u' ter alcançado a primeira posição no ranking das músicas de verão é algo que ainda me parece difícil de acreditar. Ter feito parte de um período tão cativante, amado e divertido como o verão é para mim o maior presente”, frisa a jovem artista ao Spotify.

Os temas “traitor” (15.º) e “deja vu” (19.º) também fazem parte do ranking nacional.

Depois de “good 4 u”, ainda no Top Global, está "Beggin’", da banda de sucesso italiana, Måneskin, seguido por “Todo De Ti”, do cantor Rauw Alejandro, “MONTERO (Call Me By Your Name)”, de Lil Nas X, e “Kiss Me More”, de Doja Cat e SZA.

Músicas de verão mais tocadas em Portugal (baseado em streams de 29 de maio a 22 de agosto de 2021):