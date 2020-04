Bispo lançou na passada sexta-feira, dia 24 de abril, o tema "S2" - a letra e número formam um coração. O single está disponível nos serviços de streaming e música e o videoclipe pode ser visto no Youtube.

"Este som foi gravado na altura em que gravei grande parte do álbum 'Mais Antigo', mas na hora de escolher as 13 faixas deixei-o na gaveta. No meu dia de anos partilhei um snippet e a pedido de muitas famílias decidi lançar agora para vocês consumirem esta pomada que foi o resultado de um bom sumo d'uva numa sessão de estúdio. Deu certo porque faço o que quero", escreveu o músico nas redes sociais.

Em apenas três dias, o vídeo do single soma mais de 450 mil visualizações e esta segunda-feira dia 27 de abril, ocupava o primeiro lugar do ranking dos vídeos mais populares no Youtube em Portugal.

LETRA:

Baby não esperava mas foste

O meu love e o meu desgosto

Baby não esperava

Não correu nada

Como era suposto

Baby não esperava e perdeu-se

Algo que resultava e não deu

Não sei se foi falta de interesse

Mas falta um bocado daquilo que é meu

Tanto vivemos no nosso mundo

Por tanto querermos foi ao fundo

O que é que eu faço quando passa a saudade

Com um sabor amargo

Algo mais profundo

Não somos nada quando fomos tudo

Nós sonhámos juntos

Éramos miúdos

Pensei que ias ser a mãe dos meus putos

Pa nós não deu

Ainda se tentou

Pa nós não deu

Não resultou

Pa nós não deu

Ainda se tentou

Não resultou

Baby não esperava mas foste

O meu love e o meu desgosto

Baby não esperava

Não correu nada

Como era suposto

Baby não esperava e perdeu-se

Algo que resultava e não deu

Não sei se foi falta de interesse

Mas falta um bocado daquilo que é meu