Depois de lançar o seu EP de estreia, onde apresentou canções como “Infeliz”, “Acordar” e “Pressa”, TIXA continua a revelar novidades. Esta semana, a artista lançou o videoclipe de "Pedi Demais", que já pode ser visto no Youtube - ver aqui.

“A ‘Pedi Demais’ é para mim a melhor música que já escrevi até à data e também a mais real a mim mesma. Escrevi-a num momento em que me sentia sob muita pressão, estranhamente a música saiu-me muito naturalmente e escrevi-a toda em 15 minutos, o que para mim é raro", explica a cantora.

"É uma música mais intensa e com um tom mais sério, muito diferente daquilo que costumo apresentar. Sempre fui uma pessoa muito ansiosa e a música ajuda-me muito a escapar a esse lado da minha cabeça. Acho que é uma das razões pelas quais faço música mais divertida. Nunca quis muito explorar esse meu lado musicalmente, no entanto, sinto que é demasiado real a mim e estou a começar a descobrir como navegar nestes géneros de música e fazer algo que gosto e me orgulho", acrescenta.

No dia 5 de julho, TIXA vai apresentar o seu EP ao vivo pela primeira vez no Sumol Summer Fest.