"Presente", o segundo álbum de Fernando Daniel, vai chegar às lojas e aos serviços de streaming no dia 10 de julho, confirmou a Universal Music Portugal. O disco já está disponível em regime de pré-venda física e digital.

"Depois de ter visto a sua data de edição adiada devido ao impacto da pandemia da COVID-19, o lançamento de 'Presente' está cada vez mais perto e as expectativas não poderiam ser mais elevadas. Depois do sucesso estrondoso do seu disco de estreia, “Salto” (2018 – Disco de Ouro), Fernando Daniel apresenta agora um trabalho mais íntimo e completo que muito surpreenderá os seus fãs", frisa a editora em comunicado.

Do novo álbum já são conhecidos os temas “Recomeçar”, “Cair”, “Se Eu” (dueto com os Melim), “Melodia da Saudade” e “Tal Como Sou".

Fernando Daniel apresentará "Presente" ao vivo nos Coliseus do Porto e de Lisboa, a 24 de outubro e 7 de novembro, respetivamente. Neste sábado, 20 de junho, actuará no Cine-Teatro de Estarreja no contexto do festival solidário Regresso Ao Futuro.

Alinhamento completo de "Presente":

1. "Intro"

2. "Sem Medo"

3. "Nada Resulta"

4. "Tal Como Sou"

5. "Nunca"

6. "Se Eu" (feat. Melim)

7. "Recomeçar"

8. "Nada A Perder"

9. "Cair"

10. "Melodia Da Saudade"

11. "Fim"

12. [EXTRA FNAC] Jimmy P ft. Fernando Daniel – "Até Voltares"