Há oito anos que Bob Dylan não laçava uma canção, mas surpreendeu esta sexta-feira, dia 27 de março, ao revelar "Murder Most Foul". O tema com 16 minutos e 55 segundos fala sobre o assassinato do presidente norte-americano John F. Kennedy, em 1963,

O cantautor revelou a nova canção nas redes sociais, agradecendo todo o "apoio e lealdade" dos fãs. "É uma canção inédita que gravámos há algum tempo", contou, pedindo aos seus seguidores que se mantenham em segurança.

"Murder Most Foul" conta com referências a várias personalidades e eventos culturais das décadas de 1960 e 1970. Na letra do tema, Bob Dylan recorda "I Want to Hold Your Hand", canção dos Beatles, o festival de Woodstock ou Stevie Nicks e Don Henley, por exemplo.