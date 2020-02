Bob Marley, expoente do reggae jamaicano e Património Cultural Imaterial da Humanidade, faria 75 anos a 6 de fevereiro de 2020.

Para celebrar a sua música e legado, o Estúdio TimeOut, em Lisboa, prepara uma noite especiala 8 de fevereiro.

"Vamos homenagear a vida, obra e causa de um dos maiores símbolos da luta contra a opressão e desigualdade social, com uma diversidade de sonoridades tendo obviamente o Reggae como prato forte", explica a promotora do evento em comunicado.

"Diretamente da Jamaica anunciamos como cabeça de cartaz o excêntrico e inconfundível Eek a Mouse que trará com ele na bagagem aqueles hits que todos queremos ouvir. Teremos ainda Omar Perry, filho do lendário Lee “Scratch” Perry, que tem desenvolvido uma sempre ascendente carreira e tem vindo a confirmar que filho de peixe sabe nadar. Em representação feminina subirá ao palco a diva do reggae crioulo, a cantora e encantadora Nish Wadada, todos eles acompanhados pela incontornável e mundialmente conhecida banda de suporte Mafia & Fluxy, que chegará do Reino Unido", acrescenta ainda.

"Apresentamos ainda um tributo único a Bob Marley assegurado por Orlando Santos e a sua banda, que terão alguns convidados especiais do universo musical português para abrilhantar a homenagem ao rei do reggae: Freddy Locks, Gonçalo Sal (terrakota), Mr. Marley, Samantha Muleka, Loreta e Romi Anauel (ex. Terrakota) são os nomes que nos levarão numa viagem pelo reggae de Bob Marley aplicando o seu cunho pessoal a alguns dos temas mais conhecidos do ícone jamaicano. Desde o Hip Hop à Soul viajando ainda pelo Dub e World Music, este será sem dúvida um dos momentos da noite", pode ainda ler-se na nota.

Depois dos concertos, a festa fica a cargo do coletivo Roots Dimension, do produtor Jah Version e o dcoletivo de DJs e MCs FamKambaReggae. O final da noite também contará com os espanhóis Island Roots Sounds.