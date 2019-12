O ator norte-americano Leonardo DiCaprio negou, este sábado, dia 30 de novembro, uma acusação do presidente Jair Bolsonaro de que ele teria ajudado a financiar grupos supostamente ligados a incêndios em Alter do Chão, no Pará.

"Embora sejam dignas de apoio, nós não financiamos essas organizações", disse DiCaprio, de 45 anos, num comunicado partilhado na sua conta no Instagram.

No seu direto semanal, na quinta-feira, Bolsonaro acusou DiCaprio de colaborar com os incendiários na Amazónia e de ter doado cerca de 500 000 dólares a um grupo que, segundo ele, teria incendiado a floresta com o objetivo de atrair doações.