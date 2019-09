No Rock in Rio da Cidade Maravilhosa, os norte-americanos apostaram num alinhamento que percorreu várias décadas - principalmente pelos anos 1980 ("Bad Medicine" e "You Give Love a Bad Name"), 1990 ("Bed of Roses", "Keep the Faith") e 2000 ("Have a Nice Day").

No desfile de canções, os destaques foram os esperados - "Livin' on a Prayer" foi o tema escolhido para fechar o concerto, mas antes "It's My Life" "Bed of Roses" ajudaram a fazer a festa e aproximaram o público do espetáculo."Always" também carimbou um dos momentos altos da noite, em que muitos dos festivaeiros aproveitaram o tema para trocar e renovar juras de amor.

O sorrisos dos membros da banda no final do concerto não deixaram margem para dúvidas: foi uma noite feliz para os Bon Jovi. O sentimento foi partilhado pela multidão, que foi deixando o recinto ainda a cantarolar alguns versos da banda norte-americana.

Mais uma vez, os Bon Jovi provaram que são um aposta ganha e que cumprem com eficácia o seu papel num festival - o grupo garante sempre uma noite bem passada e de festa, mesmo que as ovações não sejam tão excêntricas como em outros concertos.

A grande festa de Ivete Sangalo

Este domingo, dia 29 de setembro, Ivete Sangalo também subiu ao Palco Mundo do Rock in Rio Brasil. A jogar em casa, a cantora viajou por alguns dos principais sucessos da sua carreira e apresentou alguns dos seus temas mais recentes.

Durante aproximadamente 50 minutos, a artista brasileira esteve ao leme da multidão, que cantou e dançou todos os temas do início ao fim.

Depois da festa de Ivete Sangalo, os The Goo Goo Dolls subiram ao palco do Rock in Rio Brasil. A banda de Buffalo, nos Estados Unidos, trouxe na bagagem o seu último disco, "Boxes", editado em 2016. Mas as canções do final dos anos 1980 e 1990 foram as protagonistas da noite e fizeram o público mais velho viajar no tempo.

O ponto alto do concerto chegou mesmo no final com "Iris", o maior sucesso da banda norte-americana. Mal soaram os primeiros acordes, os smartphones saltaram dos bolsos para registar o refrão do tema de 1998. Os versões "And I don't want the world to see me/ 'Cause I don't think that they'd understand" foram cantados a uma voz.

A terceira noite do Rock in Rio Brasil contou ainda com os Dave Matthews Band, que durante o concerto recordaram temas de Prince e AC/DC.

O Rock in Rio Brasil regressa na próxima quinta-feira, dia 3 de outubro. Na primeira noite do segundo fim de semana, os protagonistas são os Red Hot Chili Peppers, que regressam a uma "casa" que já conhecem bem. "Os Red Hot Chili Peppers detém até hoje, desde 2001, o recorde de público em uma noite do Rock in Rio, quando reuniram 250 mil", recorda o Rock in Rio.

Com novas canções na bagagem, os Panic! At The Disco também serão um dos destaques do dia 3 de outubro. Nile Rodgers & Chic e os Capital Inicial completam o cartaz.

O quinto dia do Rock in Rio Brasil será dedicado aos fãs do metal. "O Rock in Rio vai oferecer não só uma noite para recordar, mas também histórica. Depois de uma edição sem os tradicionais metaleiros na Cidade do Rock, em 2017, a organização do Rock in Rio tem um presente especial aos fãs com um dia inteiro dedicado ao género musical. Será um 'revival' da primeira edição do evento, em 1985, quando as noites com essas bandas de heavy metal levaram mais de 300 mil pessoas ao evento", frisa a organização.

Iron Maiden, Scorpions (com convidados especiais), Helloween e Sepultura são os destaques do dia dedicado ao metal.

No dia 5 de outubro, o ambiente na Cidade do Rock promete ser completamente diferente - depois do metal, o dia será inteiramente pop. P!nk é o grande destaque do sexto dia do festival: "a cantora vai levar ao festival um concerto completo da “Beautiful Trauma”, considerada a digressão mais bem-sucedida da 'superstar' do pop mundial".

Black Eyed Peas, H.E.R. e Anitta também vão passar pelo Palco Mundo no dia 5 de outubro.

A edição de 2019 do Rock in Rio na Cidade Maravilhosa chega ao fim no dia 6 de outubro. Muse, Imagine Dragons, Nickelback e os Paralamas Do Sucesso vão ter a missão de fechar o festival.