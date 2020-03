Bono, vocalista dos U2, partilhou uma canção inspirada na situação que atravessa Itália devido ao surto do novo coronavírus. O tema "Let Your Love Be Known" foi partilhado pelo artista irlandês na conta do grupo no Instagram.

No texto, o músico dedica a canção a todos os italianos e aos irlandeses. "Para os médicos, enfermeiras, prestadores de cuidados na linha de frente, é para vocês que estamos a cantar", acrescentou na legenda do vídeo publicado nas redes sociais.

Em menos de 24 horas, o vídeo foi visto mais de 400 mil vezes.

VEJA O VÍDEO:

