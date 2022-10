Em comunicado, o município refere que o evento “pretende ser um espaço de encontro para famílias, comunidade escolar e aficionados da ilustração, contando ainda com 20 exposições, 28 oficinas do risco e mais de 50 oficinas nas escolas do concelho de Braga.

Mercados de arte, visitas guiadas, apresentações de livros, masterclasses e cinema fazem igualmente parte do programa do Braga em Risco, que, este ano, assinala os centenários de Maria Ondina Braga e José Saramago e reforça a proximidade com a Galiza.

Para o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, este é já “um evento de referência, que se entranhou na dinâmica cultural, educativa e social da cidade”.

Ao longo das últimas edições, o Braga em Risco conquistou novos públicos e ganhou qualidade devido à aposta reforçada que o município tem realizado. O Braga em Risco já não é apenas uma iniciativa local, tem conquistado o seu espaço a nível nacional e internacional, graças às inúmeras parcerias que temos vindo a realizar”, sublinhou.

Para Pedro Seromenho, curador do evento, Braga “vai viver 14 dias dedicados à arte e à cultura, com atividades que desafiam o público a dar asas à criatividade e imaginação, e onde as letras, cores e riscos ganham espaço, cativam, refletem sentimentos, emoções e sensações”.

Esta 6.ª edição será “a mais internacional de sempre”

Estarão presentes nomes como a polaca Joanna Concejo, a francesa Nathalie Minne, a espanhola Marina Gibert, o brasileiro Alexandre Rampazo e a russa Nastya Varlamova.

No total, a cidade vai recebermais de 70 artistas, que se cruzam e encontram em mais de 80 oficinas de ilustração e 20 exposições individuais e coletivas.

A Casa dos Crivos, a Galeria e o Largo do Paço, o Mercado Municipal, o Museu de Imagem, a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva e a Livraria Centésima Página acolherão as diversas atividades artísticas.

Haverá ainda espaço para o mercado riscado e o minimercado de arte.

Ainda antes de abrir oficialmente as portas ao público, alguns artistas percorrerão as escolas de Braga, dinamizando oficinas e residências artísticas.

"Ruas do Risco" será, também, uma das principais novidades deste ano, com os diversos ilustradores a percorrerem as ruas do centro histórico (São Marcos e Souto), estimulando o gosto pela ilustração e a intervenção e o envolvimento de todos no processo criativo, desde o comércio às famílias e crianças.

Este ano, o Braga em Risco inclui o “Indiegesto”, um ciclo de quatro concertos inteiramente dedicados à música indie portuguesa.

Agendados para os dias 11 e 12 de novembro, os concertos terão lugar no Salão Medieval da Reitoria da Universidade do Minho.

Luca Argel, André Júlio Turquesa, Aníbal Zola e Arianna Cassellas Y Kauê são os nomes que preenchem o cartaz.