"Se tudo começou com uma gravação feita em casa, agora os concorrentes apurados vão atuar num dos maiores palcos nacionais na Grande Final do MEO The Search, a 26 de novembro, no Altice Forum Braga. Tendo a sua génese no digital, através das plataformas de transmissão do MEO (FB, IG, YouTube e botão azul do comando), a escalada do MEO The Search by Samsung Galaxy Z não podia ficar por aqui", celebra o MEO em comunicado.

O evento, que abre porta às 20h00, vai contar ainda com a participação especial ao vivo de Carolina Deslandes, Blaya, Virgul, Bárbara Tinoco, NEEV, e ainda de David Carreira e Mickael Carreira, em formato digital.

Os bilhetes para a final do MEO The Search encontram-se à venda em blueticket.meo.pt e em meo.pt. Como já é habitual, o evento será também transmitido nos formatos digitais habituais.

"Na noite onde culminam três meses de procura de talentos, cada um dos cinco finalistas irá dar o seu melhor para convencer o júri e o público a votar em si como Grande Vencedor do MEO The Search, e a garantir o prémio de 15 mil euros, a edição de um EP, um Samsung Galaxy Z Flip3 5G, um mês ao volante do novo SEAT Ibiza, entre outros", relembra o MEO.

O vencedor da primeira edição irá ainda atuar no palco principal do MEO Marés Vivas em 2022.