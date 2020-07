No ano em que se comemora o 132º aniversário do nascimento de Fernando Pessoa, A Brasileira do Chiado presta homenagem ao mais universal dos poetas portugueses, através da apresentação pública dos seus óculos. O café será também palco para um ciclo de debates sobre o futuro da cidade de Lisboa a partir desta quinta-feira.

Com 115 anos de história, A Brasileira tem uma herança cultural de importância nacional e é um dos três únicos cafés de Lisboa que atravessaram todo o século XX e se mantêm abertos. Foi classificada, em 1997, como imóvel de interesse público pela Direção Geral do Património Cultural e é o sítio onde nasceu o termo "bica".

No ano em que se comemora o 132º aniversário do nascimento de Fernando Pessoa, A Brasileira do Chiado presta homenagem ao mais universal dos poetas portugueses, através da apresentação pública dos óculos do poeta, c.

Os óculos de Fernando Pessoa, edidos pelo Museu do Pão, de cujo espólio fazem parte, passarão a ser exibidos no café que já era a casa da sua célebre estátua. O público terá assim um contacto mais próximo com um objeto pessoal do mestre da literatura e que definia a sua imagem.

Debates sobre Lisboa a partir do dia 2 de julho



Já esta quinta-feira, A Brasileira inicia também um ciclo de debates sobre o futuro da cidade de Lisboa. Sob o mote "Lisboa de Volta", falar-se-á sobre o futuro da cidade depois da COVID-19, em conversas curadas pela jornalista Catarina Carvalho.

O primeiro debate terá a presença do Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, no dia 2 de julho, às 18:00 e contará com um grupo de personalidades cuja vida e experiência as liga à cidade.

Devido às normas de segurança e saúde, o público não poderá assistir à conversa no local, mas o debate terá transmissão em direto no SAPO e na página de Facebook da Brasileira.

Esta série de seis debates dedicados à cidade percorre as letras da palavra Lisboa inspirando-se nelas para os temas: L- Lisboa, I-inovação, S-saúde, B-bicicletas, O-olissipo, A-artes. Os debates terão lugar todas as quintas-feiras à tarde e, se as regras forem alteradas, poderão passar a ter a presença de público.

Da série de debates sairá um manifesto com seis novas ideias para a cidade. Da lista dos próximos convidados constam o Alcaide de Pontevedra Miguel Anxo Lores, o historiador Rui Tavares e o imunologista Henrique Veiga Fernandes.

A Brasileira pretende com estes debates homenagear as muitas tertúlias de intelectuais, artistas e escritores que ali reuniam nomes como Almada Negreiros, Santa-Rita Pintor e Mário de Sá Carneiro aos quais se juntava, precisamente, Fernando Pessoa.