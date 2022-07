As brasileiras Crypta estão confirmadas para a próxima edição do Vagos Metal Fest, juntamente com os Desire, grupo de doom metal português. O festival decorre entre os dias 28 e 30 de julho na Quinta do Ega, em Vagos.

A alteração no cartaz ocorreu após o cancelamento dos britânicos My Dying Bride e dos norte-americanos Sacred Reich. Ambos alegaram problemas de saúde, segundo o comunicado oficial da produtora Amazing Events.

Na sua quinta edição, o Vagos Metal Fest tem-se consolidando como um dos maiores festivais de música pesada em Portugal, dando espaço a bandas que vão do underground ao mainstream mundial.

Além da estreia das Crypta em solo português, o público contará ainda com atuações de nomes como Testament, Exodus, Emperor, Dimmu Borgir, D.R.I, Asphyx, Mordaça e muitos mais.

Os bilhetes estão disponíveis no site oficial do evento ou nos locais habituais.