Anitta anunciou este domingo, dia 27 de outubro, o seu novo projeto musical, "Brasileirinha". A novidade foi revelada através de um vídeo promocional divulgado no Instagram da cantora brasileira.

As novas cações serão totalmente em português e serão lançadas até ao final de 2019. "Some Que Ele Vem Atrás", com Marília Mendonça, será o primeiro single do projeto e tem lançamento marcado para esta terça-feira, dia 29 de outubro.

"Vem aí 'Brasileirinha' é o meu novo projeto musical totalmente em português. Começa esta terça feira com o lançamento de 'Some que ele vem atrás' ao vivo no 'Prémio Multishow', e a gente não vai parar até dezembro. Aos poucos vou contando muito mais sobre o projecto. Ansiosos?", escreveu Anitta nas redes sociais.