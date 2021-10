“Em 2022, os Bring Me The Horizon visitam Portugal não uma, mas duas vezes. Primeiro, no dia 07 de fevereiro, passam pelo Campo Pequeno para um concerto inserido na ‘tour’ europeia ‘Survival Horror’, acompanhados pelos convidados especiais A Day To Remember”, refere a promotora do espetáculo num comunicado hoje divulgado.

A banda regressa a Portugal em 01 de julho, como cabeça de cartaz da 11.ª edição do VOA, inicialmente prevista para 2020, adiada para este ano e remarcada para 30 de junho e 1 de julho de 2022, devido à pandemia da COVID-19.

Os bilhetes para o concerto do Campo Pequeno estarão à venda a partir de quarta-feira.