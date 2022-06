“Infelizmente, vimo-nos forçados a reagendar todas as nossas participações em festivais para 2023. Este ano vimo-nos confrontados com alguns conflitos de agenda e questões logísticas. Sabemos que esta não é a notícia que desejavam ouvir e tentámos evitar isto a todo o custo, mas agradecemos toda a vossa compreensão”, referiu a banda, citada num comunicado hoje divulgado pela organização do VOA, que decorre no Estádio Nacional nos dias 30 de junho e 1 e 2 de julho.

Os Sylosis deveriam atuar no dia 1 de julho, sendo substituídos pelos “muitíssimo aplaudidos” Gaerea.

O cartaz do VOA – Heavy Rock Festival inclui também, entre outros, Bizzara Locomotiva, Kreator, Megadeth, Phil Campbell And The Bastard Sons, Mastodon, Bring Me The Horizon, Épica, Rise Against e Sabaton.

Os passes para o festival estão esgotados, sendo ainda possível comprar bilhetes para cada um dos dias.