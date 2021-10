Bryan Adams viu-se obrigado a cancelar a sua participação numa homenagem a Tina Turner, a propósito da entrada desta no Rock and Roll Hall of Fame, após ter testado positivo à COVID-19.

O espetáculo decorreu no sábado, em Cleveland, nos EUA, e juntaria o cantor canadiano a Christina Aguilera, Mickey Guyton e H.E.R. num medley dedicado à voz de "We Don't Need Another Hero". Adams acabou por ser substituído por Keith Urban no tributo.

Todos os participantes na cerimónia tiveram de apresentar um teste negativo à COVID-19, independentemente de estarem vacinados. Um representante do cantor garante que este estava vacinado e que não tem sintomas.