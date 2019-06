O festival começa hoje à noite na Alcaidaria do Castelo de Torres Novas, numa extensão do evento que tradicionalmente se realiza na vila de Minde (Alcanena, distrito de Santarém), com a apresentação do programa e um concerto gratuito com o vibrafonista Jeffrey Davis.

Os principais concertos do festival decorrem numa antiga fábrica têxtil desativada na vila de Minde, inserida no Parque Natural das Serras d’Aire e Candeeiros e detentora de uma língua própria, o minderico, num “ambiente muito sui generis”, destaca a organização do festival.

É no Palco Fábrica que decorrem os concertos de sexta e de sábado à noite, o primeiro dedicado aos blues, com a banda espanhola Seydel Harp Attack a anteceder a atuação dos Budda Power Blues, grupo que celebra igualmente os seus 15 anos.

No sábado à noite, antes da Orquestra Jazz de Matosinhos, “uma das melhores da Europa”, atuam os TGB, com Mário Delgado, Alexandre Frazão e Sérgio Carolino.

O festival decorre ainda no Palco Vila, “de acesso livre e gratuito”, situado na Praça 14 de Agosto, no centro da vila, com a tarde de sábado a ser destinada a “novos talentos” com atuações das orquestras dos conservatórios de música de Ourém e de Minde e, ao final da tarde, dos Camisas Negras.

No domingo há uma “caminhada ambiental” pela manhã, seguindo-se ‘fitness dance’ e uma sardinhada, num programa a que se juntam ainda contadores de histórias para crianças, uma exposição ambiental, animação com os Babosa Brass Band e, a encerrar, um concerto com a banda Bizu Coolective, destaca a nota da organização.