Na estreia da rubrica "Cabeças de Cartaz", o SAPO Mag recebe Ana Bacalhau. O vídeo poderá ser visto neste artigo.

As conversas com os convidados poderão ser acompanhadas no Instagram do SAPO. Se não conseguir acompanhar em direto, poderá ver (e rever) a emissão aqui no SAPO Mag.

A nova rubrica do SAPO Mag, arranca já na próxima segunda-feira, dia 1 de junho, com Ana Bacalhau. A conversa com a artista poderá ser acompanhada em direto a partir das 18h30.

Ana Bacalhau revelou esta sexta-feira, dia 29 de maio, o seu novo single. "Memória" é o primeiro cartão de visita do seu segundo álbum, o sucessor de "Nome Próprio" (2017), e que será lançado este ano.

Para a nova canção, Ana Bacalhau desafiou João Direitinho, Guilherme Alface e Mário Monginho, membros dos ÁTOA, para escreverem esta canção. “Quando ouvi o primeiro rascunho, senti imediatamente que era aquilo de que andava à procura”, frisa a cantora.