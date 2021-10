Horas Vazias", o novo álbum de Camané, pode ser ouvido desde esta sexta-feira, 29 de outubro. Composto por 16 temas, o disco inclui clássicos, inéditos e fados tradicionais.

O registo foi gravado com músicos descritos pela editora Warner Music como "cúmplices de sempre": José Manuel Neto (guitarra portuguesa), Carlos Manuel Proença (viola de fado) e Carlos Bica (contrabaixo). "Mas, pela primeira vez, sem o saudoso José Mário Branco aos comandos – embora o ouçamos presente na música inédita que escreveu para o poema de Amália “Tenho Dois Corações”", pode ler-se no comunicado.

Pedro Moreira, veterano do jazz, assegurou a produção e arranjos, "introduzindo pequenas fugas (o saxofone de Ricardo Toscano, o acordeão de João Barradas, um sexteto de cordas), mas nunca se desviando do mapa".

Entre os autores das letras contam-se nomes como Amália Rodrigues, Amélia Muge, Maria do Rosário Pedreira, Teresa Muge, David Mourão-Ferreira, Fernando Pessoa, João Monge, Jorge Palma, Júlio Dinis, Pedro Abrunhosa, Sérgio Godinho e Vitorino Salomé.

A Warner Music apresenta "Horas Vazias" como o disco "onde Camané faz suas as “Aves Agoirentas” que Amália gravou no álbum do “Busto”, mas também a “Marcha de Alcântara” criada por Vitorino em 1988. Onde reinventa o Fado Rosa com um poema de Sebastião Cerqueira (“Às Vezes Há um Silêncio”) ou coloca “As Ilhas Afortunadas” de Pessoa no Fado Menor/Maior (dedicado a José Pracana). E onde cria originais de Sérgio Godinho (“O Fado que em Tempos te Cantei”), Jorge Palma (“Noite Transfigurada”), Pedro Abrunhosa (“Que Flor se Abre no Peito”), Amélia Muge (“Se a Solidão Fosse”) ou Carminho (“Nova Vénus”, sobre poema de Júlio Dinis)".