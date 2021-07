Em comunicado, o município afirma que os “Lugares da Cultura” "poderão habitar numa coletividade de bairro, num palácio, numa livraria ou num outro espaço, mais ou menos improvável, da cidade de Lisboa", com o intuito de incentivar a participação da população a criar hábitos culturais.

O primeiro Lugar Cultural está situado no piso inferior da Livraria Barata, na freguesia do Areeiro, e contará com a realização de debates, lançamentos de livros, exposições e concertos com diferentes temas e convidados.

O segundo espaço já conhecido desta rede encontra-se no Palácio da Quinta Alegre, na freguesia de Santa Clara, e terá à disposição dos visitantes, durante os próximos meses, diversas atividades culturais para a comunidade local, apresentações de espetáculos e um programa desenvolvido pelo Festival Todos.