Camila Cabello lançou esta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, o videoclip para o tema "My Oh My", que faz parte do seu disco "Romance". O tema é uma parceria com DaBaby e tem conquistado os tops dos serviços de streaming de música.

Para o videoclip, a artista apostou numa curta-metragem, onde veste a pele de uma atriz insatisfeita com a carreira.

Veja o vídeo:

A voz de "Havana" e "Señorita" atua pela primeira vez em Portugal a 20 de junho, no Rock in Rio Lisboa.

Com dois álbuns editados – Camila (2018) e Romance (2019) – Camila Cabello conta com vários discos de platina e foi três vezes nomeada para os Grammys. A artista já conquistou dois Grammys Latinos com a música “Mi Persona Favorita”, que canta com o espanhol Alejandro Sanz.

A cantora conta também com vários singles de sucesso mundial como “I Know What You Did Last Summer”, com Shawn Mendes, “Bad Things”, com Machine Gun Kelly, “Crying in the Club”, “Havana”, com a participação de Young Thug, ou “Sangria Wine”, com Pharrell Williams. “Señorita”, tema que junta a sua voz à de Shawn Mendes, tornou-se num dos sucessos deste ano.