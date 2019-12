A banda sonora do Rock in Rio Lisboa ganha dois novos protagonistas, que sobem ao Palco Mundo no dia 20 de junho: Camila Cabello e Black Eyed Peas.

A voz de "Havana" e "Señorita" atua pela primeira vez em Portugal a 20 de junho, no Rock in Rio Lisboa. O encerramento do primeiro dia de festival fica a cargo dos americanos Black Eyed Peas, que já passaram pela edição deste ano do Rock in Rio, no Brasil.

As duas confirmações juntam-se à já anunciada presença dos Foo Fighters no festival, a 21 de junho.

Com dois álbuns editados – Camila (2018) e Romance (2019) – Camila Cabello conta com vários discos de platina e foi três vezes nomeada para os Grammys. A artista já conquistou dois Grammys Latinos com a música “Mi Persona Favorita”, que canta com o espanhol Alejandro Sanz.

A cantora conta também com vários singles de sucesso mundial como “I Know What You Did Last Summer”, com Shawn Mendes, “Bad Things”, com Machine Gun Kelly, “Crying in the Club”, “Havana”, com a participação de Young Thug, ou “Sangria Wine”, com Pharrell Williams. “Señorita”, tema que junta a sua voz à de Shawn Mendes, tornou-se num dos sucessos deste ano.

Os Black Eyed Peas contam com 27 anos de carreira, sete álbuns de originais, mais de 76 milhões de cópias vendidas em todo o mundo e 87 prémios, entre os quais seis Grammys e oito American Music Awards.

Autores de sucessos como “Where Is the Love?”, “Let's Get It Started”, “Pump It” e “I Gotta Feeling”, misturam nas suas músicas ritmos de hip-hop, R&B e música eletrónica. Em 2020, a banda regressa à Cidade do Rock depois de ter marcado presença na primeira edição portuguesa do festival, em 2004, e de ter passado pela edição de 2019 do Rock in Rio, no Brasil.

Reveja a atuação dos Black Eyed Peas no Rock in Rio Brasil:

O festival, que estará de volta ao Parque da Bela Vista nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho para dois fins de semana consecutivos, conta com mais de 12 horas de entretenimento por dia, espalhadas por 14 espaços de atrações.

Além dos já conhecidos Palco Mundo, Galp Music Valley, Super Bock Digital Stage, Worten Game Ring, Yorn Street Dance, Somerby Pool Parties, 7Up Slide e Espaço Gourmet, haverá um Rock in Rio Kids, um ESC Online Sports Bar, um quarteirão inteiramente dedicado ao Gaming (Game District), uma nova roda gigante, uma montanha-russa com tecnologia VR e uma Rock Street dedicada à cultura asiática.

Até ao final de dezembro, os fãs têm disponíveis para compra o Pack Experiências Rock in Rio powered by FNAC (69€) que, além do acesso a um dia de evento dá acesso a uma entrada exclusiva prioritária no recinto e ao evento-teste antes do início do festival, entre outros extras, e a edição limitada de bilhetes com 20% de desconto em Cartão Continente, disponível até 31 de dezembro, no site do Continente e nas lojas aderentes.